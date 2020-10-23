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حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:45 م
مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد
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مصطفى الرماح
أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في البطولة الأفريقية اليوم الجمعة بإستاد القاهرة.

وتم تعزيز الإجراءات قبل المباراة، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن الشركة الافريقية للأمن والحراسة الرائدة في تأمين الأحداث الرياضية، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

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