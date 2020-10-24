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اقتصاد

البورصة الأردنية تنخفض 0.88% في أسبوع

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
تراجع أسهم البورصة
تراجع أسهم البورصة الأردنية
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وكالات

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.88%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1558.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.0 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 13.5%.

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فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 19.9 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 20.7 مليون سهم، نفذت من خلال 8227 صفقة.

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