مهرجان الجونة.. رانيا يوسف بـ إطلالة مميزة في لقاء خاص من على الريد كاربت

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بالتواجد في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.





وارتدت رانيا فستانا لامعا باللون السيمون، عارِ الصدر وبه فتحة طويلة من عند الساق.





وتنطلق اليوم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.





وتشهد الدورة الرابعة من المهرجان، عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة أبرزها فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، والذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي سيكون فيلم الافتتاح.

كما تشهد الدورة الجديدة من المهرجان، تكريم أربعة أسماء في عالم صناعة السينما، اثنان من مصر وهما الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي وأخيرًا الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.