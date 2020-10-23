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اقتصاد

زيادة حجم الصادرات الغذائية المصرية للخليج بنسبة 50%.. تفاصيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 م
عوف
عوف
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس أحمد أبوعوف، خبير بالصناعات الغذائية، عن زيادة حجم الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية إلى دول الخليج بنسب تجاوزت 50% تقريبا خلال العام الجاريـ على الرغم من أزمة كورونا.

وأوضح أبوعوف فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن على رأس الدول التى تلقت صادرات إضافية، المملكة العربية السعودية، بالإضافة لتواجد قوي في أسواق أوروبا وآسيا.

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وأضاف، أن على رأس المنتجات التى زادت نسب تصديرها "المكسرات، ومنتجات البن، وبعض أنواع التمور".

يذكر أن السوق المصرية بها عدة علامات تجارية متميزة فى مجال الصناعات الغذائية، وتغطي احتياجات عدة دول مجاورة، من الخضروات والفواكه، وتوفر صادرات غذائية متنوعة لدول الخليج، بين "منتجات غذائية مصنعة، وبدون تصنيع".

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