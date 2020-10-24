أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 8 ميزات خارقة بـ واتساب قد تجعلك لا تستغني عنه.. و21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
رصدت تسريبات سابقة حول هاتف شاومي القادم Redmi K30S، عدة مرات، والتي قالت عنه إنه هاتف Mi 10T المعاد تسميته، ولكن لم تذكر أي موعد لطرح الهاتف بشكل رسمي في الأسواق، والآن كشفت العديد من التسريبات أن الهاتف سيتم الإعلان عنه يوم 27 أكتوبر الجاري.
أطلق تطبيق المراسلة الأشهر ، تطبيق واتسآب WhatsApp رسميا ميزة لمستخدميه الذى يصل عدهم لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، تمكنهم من تعليق محادثات الدردشة الخاصة بهم مدى الحياة ، حيث كانت قد أعلن التطبيق عن اطلاقها فى بداية الشهر الحالى.
أظهر فيديو لعملية تفكيك الأجزاء الداخلية لهاتف iPhone 12 والذى تم طرحه للحجز المسبق يوم الجمعة الماضى، على احتوائه على نفس سعة بطارية هاتف iPhone 12 Pro التى تصل ل 2815 مللى أمبير، بالإضافة إلى تشابه عدد كبير من الأجزاء الداخلية للهاتفين الذين تم إطلاقهما للحجز المسبق الأسبوع الماضى، واللذان حققا نسبة مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من 9 ملايين وحدة وذلك خلال أيام معدودة.
أطلقت شركة فيسبوك Facebook خدمة المواعدة الإلكترونية لمستخدميها فى أكثر من 32 دولة، وذلك بعد 13 شهرا على إطلاقها فى الولايات المتحدة الامريكية و 20 دولة أخرى ، وذلك لمساعدة المستخدمين على الاتصال والتعارف فيما بينهم.
قدمت شركة هواوي أمس الخميس إلى جانب سلسلة هواتفها الأحدث Mate 40، والتي تضم إربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 و ميت 40 برو وميت 40 برو بلس و إصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، عددا من الملحقات المميزة.
احذفها فورا .. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد
حذرت شركة الأمن الإلكترونى Avast أفاست ، مستخدمى هواتف أندرويد من خطر يهددهم متمثل فى 21 تطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store ، حيث أن أغلبية هذه التطبيقات هى تطبيقات للألعاب، وتقوم باختراق الحسابات البنكية لمعظم هواتف المستخدمين.
يعد واتساب WhatsApp، أحد أكثر التطبيقات التي ل يمكن الاستغناء عنها، حيث يجعلك تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، على اتصال دائم بأقاربك وأصدقائك، حيث يتيح لك التطبيق إما مراسلة الأشخاص وإرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرة والملفات، أو إجراء المكالمات الصوتية والمرئية معا، بحسب ما ذكره موقع "indiatvnews".