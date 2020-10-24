أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 8 ميزات خارقة بـ واتساب قد تجعلك لا تستغني عنه.. و21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

أظهر فيديو لعملية تفكيك الأجزاء الداخلية لهاتف

والذى تم طرحه للحجز المسبق يوم الجمعة الماضى، على احتوائه على نفس سعة بطارية هاتف

التى تصل ل 2815 مللى أمبير، بالإضافة إلى تشابه عدد كبير من الأجزاء الداخلية للهاتفين الذين تم إطلاقهما للحجز المسبق الأسبوع الماضى، واللذان حققا نسبة مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من 9 ملايين وحدة وذلك خلال أيام معدودة.