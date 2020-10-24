AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 8 ميزات خارقة بـ واتساب قد تجعلك لا تستغني عنه.. و21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:06 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:


رصدت تسريبات سابقة حول هاتف شاومي القادم Redmi K30S، عدة مرات، والتي قالت عنه إنه هاتف Mi 10T المعاد تسميته، ولكن لم تذكر أي موعد لطرح الهاتف بشكل رسمي في الأسواق، والآن كشفت العديد من التسريبات أن الهاتف سيتم الإعلان عنه يوم 27 أكتوبر الجاري.


أطلق تطبيق المراسلة الأشهر ، تطبيق واتسآب WhatsApp رسميا ميزة لمستخدميه الذى يصل عدهم لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، تمكنهم من تعليق محادثات الدردشة الخاصة بهم مدى الحياة ، حيث كانت قد أعلن التطبيق عن اطلاقها فى بداية الشهر الحالى. 


أظهر فيديو لعملية تفكيك الأجزاء الداخلية لهاتف iPhone 12  والذى تم طرحه للحجز المسبق يوم الجمعة الماضى، على احتوائه على نفس سعة بطارية هاتف  iPhone 12 Pro التى تصل ل 2815 مللى أمبير، بالإضافة إلى تشابه عدد كبير من الأجزاء الداخلية للهاتفين الذين تم إطلاقهما للحجز المسبق الأسبوع الماضى، واللذان حققا نسبة مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من 9 ملايين وحدة وذلك خلال أيام معدودة. 


أطلقت شركة فيسبوك Facebook  خدمة المواعدة الإلكترونية لمستخدميها فى أكثر من 32 دولة، وذلك بعد 13 شهرا على إطلاقها فى الولايات المتحدة الامريكية و 20 دولة أخرى ، وذلك لمساعدة المستخدمين على الاتصال والتعارف فيما بينهم.  


قدمت شركة هواوي أمس الخميس إلى جانب سلسلة هواتفها الأحدث Mate 40، والتي تضم إربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 و ميت 40 برو وميت 40 برو بلس و إصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، عددا من الملحقات المميزة.

احذفها فورا .. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

حذرت شركة الأمن الإلكترونى Avast  أفاست ، مستخدمى هواتف أندرويد من خطر يهددهم متمثل فى 21 تطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store ، حيث أن أغلبية هذه التطبيقات هى تطبيقات للألعاب، وتقوم باختراق الحسابات البنكية لمعظم هواتف المستخدمين. 


يعد واتساب WhatsApp، أحد أكثر التطبيقات التي ل يمكن الاستغناء عنها، حيث يجعلك تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، على اتصال دائم بأقاربك وأصدقائك، حيث يتيح لك التطبيق إما مراسلة الأشخاص وإرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرة والملفات، أو إجراء المكالمات الصوتية والمرئية معا، بحسب ما ذكره موقع "indiatvnews".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هواوي تطلق هاتفا بسعر منخفض بالسعودية ومصر.. وواتساب تستغني عن هذه الميزة نهائيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية.. وطريقة حذف رسائل واتساب قبل قراءتها

لأول مرة.. تحديث واتساب يحمل ميزة مهمة لمستخدمي أندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تكشف عن أرخص تابلت في تاريخها.. ومفاجآت جديدة بأسعار هواتف iPhone 12

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إزاى تتأكد من شرائك آيفون أصلي..3 تطبيقات أساسية لمستخدمي واتساب

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

ترشيحاتنا

هاني شاكر: عمري ما كنت مغرور ولقب أمير الأحزان لا يزعجني

ماذا يقرأ في صلاة الفجر ووقتها وعدد ركعاتها

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

سيد عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا فى الذكاء وتطبيق القانون

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب