جهود مصرية.. دفاع النواب توضح سبب وقف إطلاق النار فى ليبيا

أكد يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسئولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري جاء نتيجة جهود ضخمة من القيادة السياسية.





وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن الجهود التى بذلتها مصر خلال الفترة الماضية أثمرت بالإيجاب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر سباقة فى تحقيق السلام ومن قبل لإنهاء الأزمة استكمالا لمؤتمر برلين الذي ضمن هذا الأمر.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الدولة الليبية تمهيد لعظيم قدرات الشعب الليبى فهو صاحب القرار لوقف نشاط المليشيات المسلحة والتدخل الأجنبي.





جاء ذلك بعد أن رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري.











