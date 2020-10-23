AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

جهود مصرية.. دفاع النواب توضح سبب وقف إطلاق النار فى ليبيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:13 م
وقف إطلاق النار فى
وقف إطلاق النار فى ليبيا
Advertisements
حسن رضوان
أكد يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسئولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري جاء نتيجة جهود ضخمة من القيادة السياسية.

وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن الجهود التى بذلتها مصر خلال الفترة الماضية أثمرت بالإيجاب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر سباقة فى تحقيق السلام ومن قبل لإنهاء الأزمة استكمالا لمؤتمر برلين الذي ضمن هذا الأمر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الدولة الليبية تمهيد لعظيم قدرات الشعب الليبى فهو صاحب القرار لوقف نشاط المليشيات المسلحة والتدخل الأجنبي.

جاء ذلك بعد أن رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم ٢٣ الجاري.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

الأمم المتحدة ترحب بنتائج المشاورات الليبية التي جرت في مونترو

وقف دائم لإطلاق النار.. طرفا الصراع الليبي يوقعان اتفاقا عسكريا في جنيف

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يستفز أردوغان

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

السراج: اتفاق وقف إطلاق النار يحقن الدماء في ليبيا ويمهد للتقدم في المسار السياسي

ترشيحاتنا

قائد القوات البحرية: نمتلك قوة ردع لكل من يهدد مصالحنا .. وننفذ برامج تصنيع فرقاطات شبحية طراز "ميكو 200"

ارتفاع سعر الذهب 6 جنيهات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: إرسال 34 طن مبيدات ومعدات رش إلى السودان

أخبار الفن | صورة لـ قبر محمود ياسين.. ضرب وسحل مطرب على المسرح.. حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

بفستان جريء وتاتو.. أنوثة طاغية لـ زوجة محمد زيدان في مهرجان الجونة

مش رانيا يوسف.. فنانة تظهر بدون بطانة في الجونة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيق وبسيط.. سلمى أبو ضيف تستعرض قوامها الرشيق من افتتاح مهرجان الجونة

تسريحة الذيل حصان.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار من افتتاح مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. أروى جودة تثير الجدل على السجادة الحمراء