موعد المقابلة الشخصية لطلاب اقتصاد منزلى حلوان الراغبين بالالتحاق ببرنامج التغذية العلاجية

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان عن موعد المقابلة الشخصية الطلاب الجدد الراغبين بالالتحاق ببرنامج التغذية العلاجية والطلاب الذين تخلفوا عن إجراء المقابلة الشخصية الأولى والثانية.





وحددت الكلية يوم الأحد الموافق 25/10/2020 موعدا لإجراء المقابلة الشخصية، كما نبهت وشددت الكلية على سداد رسوم المقابلة الشخصية قبل الدخول إلى المقابلة، حيث لن يعتبر الطالب مقيد بالبرنامج إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية.





كما أشارت الكلية إلى أنه لم يتم عمل أي مقابلات شخصية بعد هذا التاريخ، ولن يعتبر الطالب مقيد ببرنامج التغذية العلاجية إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية.









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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء عمل المقابلة الشخصية.









واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة للعاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعي.