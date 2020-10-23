دراسات بنات الأزهر تعلن عن جائزة الأفضل بـ 4 رحلات عمرة

أعلنت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بنات القاهرة، عن ٤ جوائز عبارة عن رحلات عمرة.





وأوضحت عميدة الكلية أن الجوائز ستمنح لأفضل عامل، وأفضل موظفة إدارية، وأفضل عضو كنترول، وأفضل عضو هيئة تدريس، مشيرة إلى أن مجال التنافس ضمن فئة عضو هيئة التدريس يشمل المعيدات، والمدرسات المساعدات.





يأتي هذا في إطار سعيها الحثيث لرفع مستوى روح التنافسية الإيجابية بين منسوبيها بما يحقق جودة العملية التعليمية وارتقاء الكلية بين كليات جامعة الأزهر.





في الوقت نفسه، نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج حفلَ استقبالٍ للطالبات الجدد والقدامى، بحضور الدكتور كمال كامل الحداد، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة محمد المهدي، وكيلة الكلية.





ورحب عميد الكلية -في بداية اللقاء- بالطالبات وهنأهن ببداية العام الجامعي الجديد، وطالبهن باستشعار المسؤلية، وتبعة انتمائهن لمؤسسة عريقة؛ هي الأزهر الشريف، مشددًا على ضرورة الجدية في الدراسة، وتحصيل المعارف والعلوم النافعة، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي.





وأشار إلى ضرورة التواصل المستمر مع الأساتذة الموجودين بالكلية؛ للإفادة من خبراتهم، والمحافظة على منشآت الجامعة، والاشتراك في الأنشطة الطلابية؛ لما تمثله من أهمية في إثراء الجانب الثقافي والمجتمعي لديهن.



