الأمن القومي والالتزامات الدولية.. معركة ترامب وبايدن على صناعة عالم جديد

منذ ما قبل انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة التوسع في إرسال القوات الأمريكية إلى الخارج وتوريطها في حروب وعمليات عسكرية غير ضرورية، ومع ذلك يزهو ترامب بنجاح إدارته في ملاحقة والقضاء على أبرز قيادات الجماعات الإرهابية.









وتناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها مدى اتساع الفجوة في رؤية ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لمصالح الامن القومي الأمريكي والالتزامات الدولية للولايات المتحدة.





ويروج ترامب بشكل متكرر لأحد أبرز الإنجازات الأمنية لغدارته، والمتمثلة في قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وإجبار التنظيم على الانسحاب من معظم الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا.





لكن حتى أقرب المستشارين العسكريين لترامب لا يبدون تأييدًا كبيرًا لقراراته الخاصة بسحب القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان والعراق وسوريا.





وتحت شعار "أمريكا أولًا"، شن ترامب سلسلة من حملات الضغط على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، بما فيهم الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي الذين يتهمهم بالتهرب من تحمل أنصبتهم من الإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي ينتهج نهجًا مهادنًا تجاه دول تتبنى سياسات عدائية.





وفي عام 2018، نفذ ترامب تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وصعد حملة الضغط الأقصى بفرض العقوبات المتتالية على طهران، في الوقت الذي اتبع دبلوماسية ودية تجاه كوريا الشمالية، وهي السياسة التي أدت في النهاية إلى توسع الدولتين في برامجهما العسكرية.





بجانب ذلك، لم تفلح مساعي إدارة ترامب لإسقاط نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولم يطرح ترامب "صفقة القرن" لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي وعد بها طويلًا.





وشن ترامب حملة هجوم عنيفة ضد الصين، متهمًا إياها بالمسئولية عن انتشار فيروس كورونا وانتهاكات حقوقية جسيمة، وإن كان يسعى للحفاظ على الاتفاق التجاري الأمريكي معها.





أما بايدن، فتعهد بترميم التحالفات الخارجية التي أضعفها ترامب، والعودة إلى الالتزامات التي انسحب منها ترامب، بما فيها تعزيز حلف الناتو وتمويل منظمة الصحة العالمية وعدد من برامج الأمم المتحدة، ومن المتوقع ايضًا أن يعيد الولايات المتحدة كطرف في اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني.





وأبدى بايدن إشارات على ميله إلى التعاون مع الصين في قضايا مثل الصحة العالمية والبيئة، وإن كان بدوره ينتقد سجلها الحقوقي ويتعهد بخوض منافسة قوية معها في أسواق أهملها ترامب مثل أفريقيا.