باسل خياط من مهرجان الجونة: عندي فضول لمعرفة تجارب جديدة في الحياة

قال الفنان السوري باسل خياط ، إنه سعيد لوجوده في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثالثة ويتمنى نجاحه.





وأضاف الفنان خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة، إنه رغم وجود إختلاف وفرق في شكل المهرجان لعام 2020 عن باقي دوراته إلا أنه يوجد تطور هائل، ففي السنة الماضية لم أحضر ولكن العام الذي قبله شاهد من حيث المضمون تطورا في الأفلام وتعددا في الدول التي تم دعوتها .





وتابع خياط، أن اليوم أيضًا " الأتموسفير " أكثر من رائع ، ثم قدم الشكر من أجل الاهتمام بالفن والفنانين والسينما بصفة عامة لأن هذا الاهتمام هو سبب تشجيعه للعمل ونجاحه .





وأكمل ، أن طبيعة الحال أن المهرجان ظاهرة تجمع السينمائيين من كل أنحاء العالم ، وبالتالي يحدث تبادل خبرات بين الدول العربية ، "فلاشك إن أنا واحد من الناس اللي يهمني إني أكون موجود في المهرجان ده لمتابعة فكرة مواكبة أين أصبحت السينما في يومنا هذا".





وأضاف ، " أنا عندي فضول طول الوقت إني أنا أعرف تجارب جديدة في الحياة ، فبنسبالي مهرجان الجونة واحد من المهرجانات المهمة اللي بتحققلي الموضوع ده بصراحة يعني" .





وأنهى حديثه ، إنه على رغم الظروف التي تسببت في عدم تكملة مسلسل النحات فإن الحلقات العشر الأخيرة كانت سوف توضح للمشاهدين ألغاز المسلسل ، إلا أنه سيتم تكملة 15 حلقة منه ولكن ليس في الوقت الراهن .





وبدأت مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بانطلاق الحفل الافتتاحي لدورته الرابعة، بتوافد النجوم الى السجادة الحمراء، وكان أولهم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة -التي تقدم حفل اليوم- بالإضافة إلى الفنانة نسرين طافش والإعلامية إنجي علي وبوسي شلبي، ويستمر باقي النجوم في التوافد.





مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.





كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.