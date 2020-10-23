عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور

تفقد الدكتور شعبان كفافي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر للبنات بالزقازيق، انتظام المحاضرات بالكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقبل العميد الطالبات بنفسه، و قام بتوزيع الحلوى عليهم .



وخلال الجولة، أكد عميد الكلية على أن روعة البدايات ينتج عنها جمال النهايات، موجهًا بناته الطالبات في بداية العام الجديد إلى الهمة والنشاط، قائلًا لهن: كلما زاد الجد والاجتهاد في البداية أشرقت النهاية.



وفي أثناء متابعته، حضر عميد الكلية جانبًا من محاضرة للدكتور كامل عبد المقصود، أستاذ التفسير بالكلية، وأخرى للدكتورة إيمان الأطروني، للفرقة الأولى شعبة الشريعة، رحب على هامشهما بالطالبات الجدد، موجهًا لهن بضرورة التفاعل والتواصل مع الأساتذة بالكلية؛ للإفادة من خبراتهم، والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال مرحلة دراستهن بالكلية.



