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تعليم

عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:13 م
عميد دراسات بنات
عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى..
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محمد شحتة
تفقد الدكتور شعبان كفافي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر للبنات بالزقازيق، انتظام المحاضرات بالكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقبل العميد الطالبات بنفسه، وقام بتوزيع الحلوى عليهم .

وخلال الجولة، أكد عميد الكلية على أن روعة البدايات ينتج عنها جمال النهايات، موجهًا بناته الطالبات في بداية العام الجديد إلى الهمة والنشاط، قائلًا لهن: كلما زاد الجد والاجتهاد في البداية أشرقت النهاية.
   
وفي أثناء متابعته، حضر عميد الكلية جانبًا من محاضرة للدكتور كامل عبد المقصود، أستاذ التفسير بالكلية، وأخرى للدكتورة إيمان الأطروني، للفرقة الأولى شعبة الشريعة، رحب على هامشهما بالطالبات الجدد، موجهًا لهن بضرورة التفاعل والتواصل مع الأساتذة بالكلية؛ للإفادة من خبراتهم، والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال مرحلة دراستهن بالكلية.

وطالبهن -في إطار توجيهات إدارة الجامعة-  بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها: ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على سلامة الجميع في ظل مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور
عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور
عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور
عميد دراسات بنات الأزهر بالزقازيق يستقبل الطالبات بالحلوى.. صور

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