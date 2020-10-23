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رياضة

القادسية يفوز على ضمك بهدفين في الدوري السعودي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي القادسية، فوزًا مثيرًا على ضمك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".

وتقدم ريس ويليامس لصالح القادسية، بتمريرة حاسمة من ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 66، ثم تعادل إبراهيم الشنيحي لصالح ضمك في الدقيقة 70، قبل أن يوقع دانيلو إسبريليا على هدف الفوز للقادسية من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وكان أندريا قد أحرز هدفًا لصالح القادسية في الدقيقة 60، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR.

وواصل القادسية المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 90+4، بعد تلقي ستانلي أوهاويتشي بطاقة حمراء.

وحقق القادسية أول فوز في دوري المحترفين منذ 567 يوم، بالتحديد منذ تاريخ 5 إبريل 2019، حينما فاز على أحد بنتيجة (4-2)، قبل أن يهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وتمكن القادسية من العودة إلى دوري المحترفين في موسم 2020-21، بعد احتلال وصافة الدرجة الأولى، بينما مني القادسية بالخسارة في أولى مباراة بالموسم الجاري أمام الوحدة بنتيجة (1-2).

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