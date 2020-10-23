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محافظات

شاهد .. رصف شوارع فوه بـ كفر الشيخ ببلاط الإنترلوك

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:23 م
شاهد .. رصف شوارع
شاهد .. رصف شوارع فوه بـ كفر الشيخ ببلاط الإنترلوك
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رصف عدد من الشوارع، إضافة لوضع الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة فوه بديلًا لعمليات الرصف بطبقة الإسفلت.

كما شهدت المدن والقرى أعمال نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، وأعمال تشجير، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على قرب انتهاء أعمال الرصف بطريق قلين دسوق، استجابة لأهالي مركزي  قلين ودسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال رصف الشوارع بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ضمن أعمال استكمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية، ومراجعة الصفايات والبلاعات استعدادًا لموسم الشتاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ..
 
كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رصف الطريق ببلاط الانترلوك، بديلًا عن طبقة الأسفلت، وخاصة بالشوارع الضيقة التي لا تتسع لدخول معدات الرصف، كما تابع أعمال رفع القمامة والنظافة بشوارع المدينة.
شاهد .. رصف شوارع فوه بـ كفر الشيخ ببلاط الإنترلوك
شاهد .. رصف شوارع فوه بـ كفر الشيخ ببلاط الإنترلوك
شاهد .. رصف شوارع فوه بـ كفر الشيخ ببلاط الإنترلوك

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