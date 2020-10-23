فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: التصدق بحلوى المولد النبوي الشريف تدل على معنى التكافل.. ورمضان عبد الرازق يشرح الفرق بين القضاء والقدر.. وضوابط وشروط الزواج

حكم الشرع في رجل أفسد امرأة على زوجها حتى يتزوجها

سنن غسل الجمعة









نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثيرين من المواطنين، وماذا يفعلون إذا واجهتهم هذه الأمور في حياتهم، نرصد أبرزها في التقرير التالي:









سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وأوضح وسام خلال البث المباشر أنه يجوز فعندما تفرح الناس الذين لا يجدون ما يشترون به الحلوى لأنها قد غلت عليهم أسعارها، وليفهم الناس معنى التعاون والمشاركة والتكافل والإحساس، والطفل عندما يرى حلوى المولد فيستفسر لماذا هذه الحلوى فيقال له هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتربى من صغره على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للخير وباب لكل شئ جميل وحلو".









قال الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يتكرر كل عام في تلك المناسبة، مشيرا إلى أن أبسط دليل على جواز الاحتفال لما سُئل النبي عن صيام الاثنين والخميس فقال ذاك يوم ولدت فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله .





أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي الفرق بين القضاء والقدر.





وقال عبدالرازق خلال لقائه على فضائية "الحياة" : ربنا كتب في الأزل إن فلان سيخلق، أما القدر فهي تفاصيل ولادته، بمعنى في سنة كذا أبوه سيتزوج أمه، ومكان الميلاد في مكان كذا"، موضحا أن القضاء أمر مكتوب، أما القدر هو تفاصيل ما كتب.





ما حكم رجل أفسد امرأة على زوجها حتى يتزوجها





و قال عويضة عثمان أمين الفتوى إنه لا ينبغي على المسلم فعل ذلك الأمر، فهو حرام شرعًا، مضيفا أنه إذا أردت ان تتزوج فالحلال أمامك وعلى الإنسان أن يسلك الطريق الصحيح مع الله سبحانه وتعالى.





واستشهد عثمان في ذلك بأن سيدنا النبي- صلى الله علية وسلم- قد قال "ملعون من خبّب امرأة على زوجها".









وفي سياق آخر قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.





وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.









وأكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أهم مظاهر الإيمان بالله، حيث يعني الرضا بالله ربا وحاكما، وهو كذلك ثمرة الإيمان بالله وحلاوته.





وأوضح « جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن دستور الإيمان بالقدر يتمثل في قوله -تعالى-: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}، وما قاله عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- لابنه: «يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت





رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة».









حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الاربعة؟ يُسنُّ الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على ذلك.





غسل يوم الجمعة ثبت أنه سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم-، فيُستحب للمسلم أن يَتطيَّبَ ويستخدم السواك، ويرتدي أفضل الثياب لحضور صلاة الجمعة، كما عن عَمرِو بن سُلَيمٍ الأنصاريِّ، قال: أشهَدُ على أبي سعيدٍ، قال: أشهدُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد».





غسل يوم الجمعة من السنن المستحبة في هذا اليوم، فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».



