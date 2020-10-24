أول صور مسربة للسيارة لينكون تطرح نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع .. صور

بعد قيام شركة لينكون عملاق صناعة السيارات الامريكية بتدشين لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 الجيل الرابع ، بدأت الشركة الأمريكية باختبار الفيس ليفت القادم، وظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة لمنعغ تسريب تصميمها قبل الاطلاق الرسمي .





تأتي لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 بتمويهات على المقدمة والخلفية، ما يشير إلى استلامها لتحديثات في التصميم في هذه المناطق، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جراءة يجعلها اكثر فخامة و جاذبية .





ستحصل ينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 فيس ليفت على تحديثات للمقصورة، مثل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها مع الإضافات التقنية لمنافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة كليًا .





تأتي ينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 بمحرك V6 هجين 3500 سي سي المستخدم في فورد ford F-150 2021 الجديدة كليًا.





تقوم حاليا شركات السيارات الأمريكية بالاستغناء تدريجيا عن تصنيع السيارات السيدان، حيث أوقفت فورد إنتاجها بشكل نهائي في الولايات المتحدة، وجنرال موتورز تسير على خطاها . جدير بالذكر انه









وبعد وقف إنتاج كونتيننتال فتأتي تشكيلة لينكون على سيارات الاس يو في فقط، ولن يتغير هذا الأمر في المستقبل وفقًا لنائب رئيس شركة فورد، كومار جالهوترا بعدما ادلي بهذا التصريح في مؤتمر صحفي .





مما يعني أن أي شخص يرغب في شراء سيارة سيدان من لينكون يجب عليه أن يحصل عليها قريبًا فإن مستقبل لينكون يكمن في سيارات الدفع الكلي فقط وستستغني بشكل نهائي عن السيارات السيدان .





فييستا ford fiesta و فورد فوكس ford focus و فورد فيوجن ford fusion و فورد توروس ford taurus . قررت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية ان تقوم بوقف تصنيع موديلات السيارات السيدان علي مستوي العالم و علي رأسها موديلات فوردford focus

منذ ذلك القرار و ظل عشاق علامة فورد الامريكية يتساءلون لماذا تقرر فورد مثل هذا القرار وما مدي صحته من الاساس خصوصا مع استمرار منافسيها مثل تويوتا وهوندا و مازدا في التمسك بالسيارات السيدان و المنافسة فيها بقوة و عدم التخلي عنها .

خرج بعدها نائب رئيس فورد، كومار جالهورتا في مؤتمر صحفي و قال : “الفكرة ليست فقط في تراجع مبيعات فئة السيدان لفترة طويلة جدًا مع تسارع هذا التراجع في الأعوام الأخيرة بشكل خاص.



