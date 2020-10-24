يقطع الطريق على اهل الشر.. برلماني يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

دعا سمير البطيخى عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، معقبًا:" تحقق ثراء للحياة السياسية.

وقال "البطيخى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المشاركة والتعبير من قبل المصريين عن رؤيتهم في المرشحين علي مستوي المقاعد الفردية والقائمة، يقطع الطريق الكامل علي أهل الشر وقوي الظلام، التى تريد النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن الشعب المصري يدرك خطوة المرحلة وضرورة بناء مؤسساته الدستورية.

كما أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لقطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن ، على ضرورة اختيار الناخبين من يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدًا عن أي حسابات أو مصالح ، وأن اختيارات المواطنين هي التي ستؤدى إلى شكل مجلس النواب الجديد.





وطالب المواطنين والناخبين بعدم الإلتفات إلى دعوات المنتمين إلى التيارات الإرهابية بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأية صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعض، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة، وأنها محسومة مقدمًا أو أن ذلك المجلس ليست له أهمية كبيرة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وعي الشعب المصري العظيم يقف دائما وأبدا أمام الدعوات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، موضحا أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجميع مؤسسات الدولة، للنهوض بمصر نحو مستقبل أفضل.





وطالب القيادي بمستقبل وطن، المواطنين بضرورة الالتزام بكل التعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين، خلال فترة التصويت بالانتخابات للمحافظة على الصحة العامة ولمنع انتشار فيروس كورونا.