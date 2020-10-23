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نائب مدير حميات إمبابة: هذه حالات استخدام عقار"ريمديسفير" لعلاج كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:37 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هاني الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن عقار "ريمديسفير" يمكن استخدامه لعلاج المصاب بفيروس كورونا، ولكن في الحالات الشديدة، وذلك في حالة مهاجمة الرئتين، وفي أوائل الإصابة، لكن غير ذلك لا يكون له تأثير. 

وأوضح في حلقة مساء اليوم الجمعة من برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس" ويقدمه الإعلامي محمد علي خير ،  أن العقار أثر بنتائج جيدة في الحالات الحرجة، لكن الحالات العادية لا يستخدم فيه.

وأكد أنه يتم استخدام العقار في مصر منذ 3 أشهر، لكن في الحالات الحرجة، والتي يتم اكتشافها مبكرا.

ولفت الجارحي إلى أنه من الممكن أن يصيب الفيروس من أصيبوا به في وقت سابق، وذلك بعد أربعة أشهر من التعافي.

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