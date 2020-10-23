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ديني

وزير الأوقاف: علاقة مصر بالسودان ترسخها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:33 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
استقبلت وزيرة التعليم العالي بالسدوان، الدكتورة انتصار صغيرون ورئيس مجمع الفقه بالسودان ونخبة من قيادات وزارة الأوقاف السودانية ، والسفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان الشقيقة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في مطار الخرطوم ، في جو من الألفة والمودة والترحيب الحار بالزيارة .

وفي تصريحات خاصة للتليفزيون السوداني قال وزير الأوقاف إن علاقة مصر بالسودان ترسخها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك .

وسيلقي وزير الأوقاف صباح غد السبت كلمة هامة لمدة ٢٠ دقيقة ، متضمنة التجديد فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والوطن ومشروعية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ على بناء الدولة ، وبيان أن الحفاظ على الأوطان أحد أهم الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها ، وأننا في حاجة ملحة لتحديد المصطلحات وفهم معانيها ، والتفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير ، وضرورة إعمال العقل في فهم صحيح النص ، وعدم الجمود عند ظواهر النصوص .

وأكد وزير الأوقاف في تصريحاته للتليفزيون السوداني، أن علاقات مصر والسودان ترسخها وتدعمها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك .

من جهتها، رحبت وزيرة التعليم العالي بحضور ومشاركة  وزير الأوقاف ، مؤكدة أنه يشارك في هذا المؤتمر بصفته وزيرا وبصفته عالما .

وأهدى وزير الأوقاف  وزيرة التعليم العالي نسخة كاملة من إصدارات رؤية للفكر المستنير ومن بعض مؤلفاته العلمية ، وأعرب عن استعداده لتوفير ما تطلبه وزارة التعليم العالي السودانية من هذه الإصدارات .

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