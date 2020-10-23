دا ذوق أحمد.. ياسمين صبري تدرس للحصول على الماجستير من"هارفارد"

قالت الفنانة ياسمين صبري ، إن مصمم فستانها هو جون بيير، مضيفة إلى أن إطلالتها من ذوق أحمد أبو هشيمة زوجها.





وأكدت صبري خلال إستضافتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أن مهرجان الجونة يعتبر جزءا من عالمها وعالم الممثلين المصريين، مضيفة أنها دائمة الحضور للمهرجان منذ نشأته لان مهرجان الجونة يحمل الطابع العالمي.





وأضافت ياسمين أنها دائما تحاول التعلم من أخطائها في قبول الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنه يجب على الفرد الحصول على تقديره لنفسه من داخله و ليس من الآخرين و يجب على الفرد أن يطور من نفسه جسديا و عقليا و ثقافيا.





ونوهت إلى أن أحمد أبو هشيمة شخصية تليق علي شخصيتها جدا و زواجهما معا أدي إلى توازن في شخصيتها لأنهما يشتركان في العديد من الصفات،مضيفة أنها تعتبر منغلقة جدا و دائرة معارفها ضيقة على عكس أحمد أبو هشيمة.





وأشارت إلى أنها تدرس علم النفس في جامعة «هارفارد» للحصول على الماجستير، مضيفة أنها تحضر الرسالة عن طريق الإنترنت دون الذهاب إلى الجامعة بسبب فيروس كورونا.