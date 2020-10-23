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سيارات

مواصفات وأسعار بي واي دي F3 2021

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:59 م
بي واي دي F3
بي واي دي F3
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أماني نوار
تنتمي سيارة بي واي دي F3 ، لفئة السيارات السيدان، وهي مزودة محرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات "مانيوال"، وتأتي السيارة بسعر 166 ألف جنيه في السوق المصرية.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 12.1 ثانية.

وتقدم فئة السيارات في السوق المصرية موديل 2021، بمجموعة من المواصفات ووسائل الامن والسلامة، ومنها وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

كما زودت السيارة ببعض التجهيزات الرياضية، وهي جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية  LED ، ومكيف هواء ، وباور ستيرنج ، وعجلة قيادة قابلة للتعديل. 

ومن أهم الكماليات الأخرى، هي مرايات جانبية كهربائية وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها.

وكانت بيانات أصدرتها شركة بي واي دي الصينية الرائدة في مجال تصنيع سيارات الطاقة الجديدة، كشفت عن انتعاش قوي في مبيعاتها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكدت الشركة في ملف إلى بورصة "شنتشن"، أنها باعت ما يقرب من 19881 من سيارات الطاقة الجديدة الشهر الماضي، وذلك بزيادة 46.3% على أساس سنوي، وزيادة 30.1% في المائة على أساس شهري.

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