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توك شو

أحمد دياب يكشف آخر تطورات الطبيبة المعتدى عليها بالكويت

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:50 م
طبيبة
طبيبة
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي أحمد دياب، آخر التطورات بخصوص الطبيبة المصرية التى تعرضت لـ الضرب من أحد الأشخاص فى الكويت، وقال إن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان عندما علم بالواقعة قاما بالتحرك على الفور. 

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الطبيبة تعمل فى الكويت منذ عام 2010، ولكن هذا العمل الفردي الذى تم من الشاب لا يعبر عن الحب المتبادل بين الشعبين المصري و الكويتي. 

وأوضح أن الغرفة التى قام الشاب بالمشاجرة مع الطبيبة لا يوجد بها كاميرات مراقبة، ولكن المسئولين فى الكويت لن يسمحوا بما حدث مع الطبيبة المصرية.

ولفت إلى أن المواطنين الكويتيين لا يقبلون بما قام به هذا الشخص، مع السيدة معلقًا " سيدات مصر و سيدات العرب خط أحمر" وكشف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لن يقبل بما قام به هذا الشاب أو هذا العمل الفردي.

وقد قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل  للتواصل مع المصريين فى الخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.

وأشارت إلى أن الوزارة تحركت على الفور بعد ما نشر بشأن قطع لسان طبيبة فى الكويت وذلك بعد مشاجرة  مع مواطن كويتي، وكشف أنها تواصلت مع السفير بالكويت لمعرفة الحقيقة.

وأكدت أن المشاجرة بين الطبيبة و المواطن كانت مشادة كلامية عادية، وما نشر عن قطع لسان أو ضرب أو أثار دم غير صحيح.

القنصل العام فى الكويت أكد أن الطبيبة قامت بتحرير محضر و ايضًأ المواطن الكويتي قام بتحرير محضر، وكشفت الوزيرة أن الطبيبة متواجدة فى بيتها بالكويت.

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