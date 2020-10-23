أحمد دياب يكشف آخر تطورات الطبيبة المعتدى عليها بالكويت

كشف الإعلامي أحمد دياب، آخر التطورات بخصوص الطبيبة المصرية التى تعرضت لـ الضرب من أحد الأشخاص فى الكويت، وقال إن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان عندما علم بالواقعة قاما بالتحرك على الفور.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الطبيبة تعمل فى الكويت منذ عام 2010، ولكن هذا العمل الفردي الذى تم من الشاب لا يعبر عن الحب المتبادل بين الشعبين المصري و الكويتي.





وأوضح أن الغرفة التى قام الشاب بالمشاجرة مع الطبيبة لا يوجد بها كاميرات مراقبة، ولكن المسئولين فى الكويت لن يسمحوا بما حدث مع الطبيبة المصرية.





ولفت إلى أن المواطنين الكويتيين لا يقبلون بما قام به هذا الشخص، مع السيدة معلقًا " سيدات مصر و سيدات العرب خط أحمر" وكشف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لن يقبل بما قام به هذا الشاب أو هذا العمل الفردي.