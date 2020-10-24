السكر والكاتشب.. أبرز أسرار تحضير أرز الصيادية أفضل من المطاعم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل أرز الصيادية بمذاق لا يقاوم.

طريقة عمل أرز الصيادية

مكونات:

بصلة كبيرة مفرومة

ثوم وكرفس مفروم (اختياري)

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

جوزة الطيب حسب الرغبة

2 ملعقة صغيرة سكر (أو 2 ملعقة صغيرة كاتشب)

2 1/2 كوب ماء

2 كوب أرز مغسول

طريقة عمل وصفة بسيطة من أرز الصيادية البني:

يقلى البصل في زيت عميق لبعض الوقت ويضاف الثوم والكرفس ثم يقلب جيدا حتى يصبح البصل بني. أضيفي معجون الطماطم والسكر أو الكاتشب ثم قلبي لمدة دقيقة. نضيف الأرز ونقلب حتى يتجانس الخليط.

يُضاف الماء المغلي ، ويُغطى القدر ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز . يقدم هذا الطبق ساخنًا مع أي نوع من الأسماك ومزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس.