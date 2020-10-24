قبل بدء عملها غدا.. تعرف على أسماء أعضاء لجنة تعديل لائحة الشيوخ

تبدأ لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اول اجتماعاتها، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و تضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء ابو شقة والنائبة فيبي فوزي.









شملت الاسماء سامح محمد أنور السادات أشرف ثابت وحنا جريس أكمل سامي نجاتي وعمرو عزت و تضم القائمة طارق نصير و تيسير مطر و فرج الدرى.





شملت القائمة هاني سرى الدين و أمل رمزى و دينا نبيل و فاروق مجاهد و حسام إبراهيم وسامح معروف وخالد أبو الوفا ومحمد شبانة و النائب جميل حليم وهانى يوسف وفايز إبراهيم و باهر أمين مغازى.





ضمنت قائمة الاسماء نهال مجدي و عبد الحي الرفاعي و أحمد عبد الجواد و عبدالله أمين و محمد جاد و محمد عبد العال و يوسف السيد.





كما تضم كافة التخصصات و و تمثل كافة الاحزاب و القوى السياسية الممثلة تحت قبة الشيوخ و تتضمن ايضا تمثيل متكافئ للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الاحزاب و المراة و غيرهم من اصحاب الخبرة في مجال القانون و التشريع.





و يراعي التمثيل تحقيق العدالة في الاختيار و يراعي الخبرات القانونية اللازمة و من المقرر ان تصدر في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب ثم يصدره رئيس الجمهورية.





يشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوار داخلي حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل اوغيره تمهيدا لعرضه على المجلس و الموافقة عليه نهائيا





تبدا اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.





و ياتي ذلك بعد ان اصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع البائسة الخاصة بمجلس الشيوخ





كانت فيبي فوزى وكيله مجلس الشيوخ قد اكدت أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ، و الذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما





و قالت إن هناك بالفعل مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل اوغيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي و التصويت عليه ، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة الى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر





و اضافت وكيل الشيوخ " بالطبع فإن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس و اللجان المتخصصة التي سيشملها و كيفية الانضمام إليها و مسار المناقشات في اللجان و في الجلسات العامة ، كذلك ادوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع او قضية ما ، و تقدم الاعضاء بالمقترحات ، و غير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.





و قالت أنه سوف تنظم هذه اللائحة ، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، و توضح ما يتمتع به العضو من حقوق ، و ما عليه من واجبات ، والإجراءات التي يجب إتباعها ، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات .