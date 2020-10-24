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بين الناس

رصف وإنارة الطريق.. مطلب أهالى منشية المسيد بالشرقية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن هانى إسماعيل، المقيم بعزب منشية المسيد التابعة للوحدة المحلية بالحلمية بمركز أبوحماد فى محافظة الشرقية، فى رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من تصدعات الطريق وعدم إنارته.


ويقول فى رسالته: "الطريق يهدد حياتنا بسبب وجود تصدعات، حيث تم رصفه منذ عشر سنوات، وبعدها بقليل حدثت تصدعات نتيجة عدم جودة الرصف، كما يقع بجانب الطريق ترعة مسماة "ترعة السوداء"، ونتيجة للظلام وتصدعات الطريق يتعرض المواطنون المارون بالطريق للسقوط في الترعة وبالتالي حياتنا في خطر".


وأضاف أنه تم تقديم أكثر من شكوى للوحدة المحلية بالحلمية لرصف الطريق ولكن دون جدوى.


وناشد القارئ المسئولين حل هذه المشكلة رأفة بسكان العزب.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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