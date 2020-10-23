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أحمد السقا: مهرجان الجونة يُشهرنا في الخارج

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد السقا، إن المهرجان الدولي عبارة عن تجمع من دول عديدة، وتبادل ثقافات سينمائية مختلفة، وأيضًا حضور العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم ، وهذا ما يجعلنا مشهورين في الخارج.
 
وأضاف أحمد السقا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة ، أنه سعيد بتنظيم مهرجان الجونة وعدم إلغائه رغم الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا.

وأكد أحمد السقا، أن تكريم الفنانين المصريين مثل خالد الصاوي، وأُنسي أبو السيف ، ومحمود رضا اليوم ، تكريم في محله تمامًا بلا شك، لأن التكريم بصفة عامة دفع وتشجيع للفنان للإستمرار والتطور من النفس.

وأوضحت مها الصغير زوجة أحمد السقا، أنها في قمة السعادة بممارسة تجربتها كمذيعة، حيث إنها خريجة كلية الإعلام، وتُحب السينما ، ويتدخل " السقا " قائلًا : " هي مثقفة سينمائيًا جدًا، وتُحب عملها وتقوم به بكل شغف".

وأبدت " الصغير "، رأيها في الفساتين ، " أنا شايفة الفاشون حلوة أوي السنادي" ، والألوان مختلفة ورائعة.

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