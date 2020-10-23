الشناوي: تأهلنا للنهائي بجدارة.. وهدفنا الفوز بالبطولة لإسعاد الجماهير

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء العودة الذي أقيم مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.





وأوضح أن اللاعبين كانوا رجالًا في الملعب، وقدموا مباراة قوية وتأهلوا للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وعلى حساب فريق قوي بحجم الوداد، مؤكدًا أن الفوز على الفريق المغربي ذهابًا وإيابًا يعد خطوة نحو التتويج باللقب.





وأضاف "الشناوى"، أن الفريق كان لديه تركيز شديد، ونجح في دراسة المنافس بشكل دقيق، فضلًا عن تعليمات بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي طالب الجميع ببذل أقصى ما يمكن، وتسجيل كل الفرص المتاحة.





وأكمل: «بالتأكيد لدينا طموحات كبيرة في التتويج باللقب من أجل إسعاد الجماهير التي نهديها هذا الفوز»، مؤكدًا أن إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهودًا كبيرة على مدار الفترة الماضية، والفريق كان على قدر المسئولية لتحقيق تطلعات الجماهير، ولا يزال يسعى بقوة للاستمرار في طريق الانتصارات.





وأشار الشناوي إلى أن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة الوداد، للتركيز بشكل كبير في المباراة النهائية، مشددًا على أن الجميع سوف يقدم كل ما لديه من أجل التتويج بالبطولة.





وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال، التى من المقرر أن تقام يوم 6 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما تغلب في نصف النهائي على الوداد ذهابًا بهدفين دون رد في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ثم كرر الفوز في استاد القاهرة اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد بمجموع المباراتين بنتيجة 5/1.



