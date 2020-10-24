نائب الشيوخ: القيادة السياسية حريصة على تمثيل المرأة وتعيينها بالمجلس تقديرا لجهودها

قالت نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ، إن تعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ تكريم للمراة و يعكس تقديرا لجهدها في في كافة المجالات.





اضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان القانون اهتم بتمثيل المراة والقيادة السياسية اكدت حرصها على هذا التمثيل.





واوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المراة تقوم بدور حقيقي عبر المجالس النيابية و في المواقع التنفيذية المختلفة موضحة ان تمثيل المراة ليس لكونها امراة و انما يعتمد على الامر خبراتها في كافة المجالات.





يشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوار داخلي حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل اوغيره تمهيدا لعرضه على المجلس و الموافقة عليه نهائيا





تبدا اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.





و ياتي ذلك بعد ان اصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع البائسة الخاصة بمجلس الشيوخ