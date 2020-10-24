نائب الشيوخ: القيادة السياسية حريصة على تمثيل المرأة وتعيينها بالمجلس تقديرا لجهودها

قالت نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ، إن تعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ تكريم للمراة و يعكس تقديرا لجهدها في في كافة المجالات.
اضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان القانون اهتم بتمثيل المراة والقيادة السياسية اكدت حرصها على هذا التمثيل.
واوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المراة تقوم بدور حقيقي عبر المجالس النيابية و في المواقع التنفيذية المختلفة موضحة ان تمثيل المراة ليس لكونها امراة و انما يعتمد على الامر خبراتها في كافة المجالات.
يشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوار داخلي حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل اوغيره تمهيدا لعرضه على المجلس و الموافقة عليه نهائيا
تبدا اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.
و ياتي ذلك بعد ان اصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع البائسة الخاصة بمجلس الشيوخ