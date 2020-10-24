سهام صالح بعد الفوز على الوداد: الأهلي شكل تاني مع موسيماني





وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيرًا من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.





سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

وقالت سهام المذيعة ببرنامج البيت الكبير المذاع على قناة النادي الأهلي، إن نادي القرن استحق الفوز بجدارة ، وأن الأهلي شكل تاني مع المدرب الجنوب افريقي الجديد بيتسو موسيماني .