كلها إشاعات.. حسن شاكوش يكشف كواليس القبض عليه

قال المطرب حسن شاكوش إن ما تم تداوله من أخبار حول القبض علية خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية عار تماما من الصحة، وما تم تداوله شائعات، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الحفل ولم يذهب إليه، ولكن الذى ذهب إليه هو عمرو كمال وحمو بيكا، ولم يصابا بأذى.





وتابع شاكوش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أنه خاض امتحانات نقابة المهن الموسيقية والنتيجة ستظهر بعد غد.



