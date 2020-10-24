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توك شو

كلها إشاعات.. حسن شاكوش يكشف كواليس القبض عليه

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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عبد الخالق صلاح
قال المطرب حسن شاكوش إن ما تم تداوله من أخبار حول القبض علية خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية عار تماما من الصحة، وما تم تداوله شائعات، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الحفل ولم يذهب إليه، ولكن الذى ذهب إليه هو عمرو كمال وحمو بيكا، ولم يصابا بأذى.

وتابع شاكوش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أنه خاض امتحانات نقابة المهن الموسيقية والنتيجة ستظهر بعد غد.

من جانب آخر كان المطرب الشعبى حسن شاكوش قد أعلن طرح أغنية "سالكة" اليوم فى السادسة مساء، والتى يشاركه غناؤها "ويجز"، حيث نشر حسن شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو قال فيه: "إخواتى وحبايبى وجمهورى اللى بيحبنى.. إن شاء الله انتظرونى النهاردة الساعة 6.. كليب سالكة يا رب إن شاء الله يعجبكوا.. أنا واخويا ويجز.. وإن شاء الله الأغنية هتكون قنبلة وهتعجبكوا".

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