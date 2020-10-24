أهالى منطقة المجزر بالمنصورة يصرخون من تكدس القمامة أمام أبواب المدارس

استغاث أهالى منطقة المجزر بمدينة المنصورة، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، تراكم تلال القمامة أمام المدارس والشوارع الرئيسية، ما يشكل خطورة على حياة الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس.





ويقول الأهالى فى رسالتهم: نعانى من انتشار القمامة وتجمع الكلاب الضالة حول القمامة والحشرات وإنبعاث الروائح الكريهة والمخلفات فى منطقة المجزروأمام المدارس والحضانات، وأضافوا أنهم يخشون على أبنائهم من الذهاب للمدرسة بسبب إنتشار تلال القمامة أمام المدرسة وخوفا من إصابتهم بالأمراض.





مطالبين بوضع صناديق قمامة أمام المدارس لجمع تلك القمامة حفاظا على حياة الطلاب، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات وقائية شديدة لمنع تكرار هذا المنظر.





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