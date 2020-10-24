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توك شو

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير:

أكد الكاتب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تطرح فكرة الدمج بين المؤسسات الصحفية على الإطلاق، لاسيما الإصدارات القومية.

علق الإعلامي محمد الباز على أحاديث قناة الشرق قائلا، "أنا مش هرد على اللي بيتقال.. عشان رئيس القناة اصلا نصاب.. ف أنا مش هرد على نصاب".

قال الدكتور هاني الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن عقار "ريمديسفير" يمكن استخدامه لعلاج المصاب بفيروس كورونا، ولكن في الحالات الشديدة، وذلك في حالة مهاجمة الرئتين، وفي أوائل الإصابة، لكن غير ذلك لا يكون له تأثير. 

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بالتواجد في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.


عاتب الفنان سمير صبري، خلال مشاركته في مهرجان الجونة 2020 إحدى المذيعات على عدم ارتدائها الكمامة.

قالت الفنانة جومانا مراد ‘ إن هذه أول مرة تشارك في مهرجان الجونة ، وإنها سعيدة لأن تم دعوتها لحضور الدورة الرابعة من المهرجان ، وتتمني نجاحه .

قال الفنان أحمد السقا، إن المهرجان الدولي عبارة عن تجمع من دول عديدة، وتبادل ثقافات سينمائية مختلفة، وأيضًا حضور العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم ، وهذا ما يجعلنا مشهورين في الخارج.

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك ثلاثة محاور أساسية لنحكم على مدى تبحُّر العالم في العلم؛ أولها: أن يفهم النص الشرعي بآليات توافِق المنهج العلمي، بما في ذلك العلوم المختلفة.

دخل المطرب هاني شاكر، في نوبة بكاء أثناء حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، وذلك بعد عرض تقرير عن والدته ووالده.

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