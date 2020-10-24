أهالي البداري بأسيوط يطالبون بسرعة تسوية بالوعات الصرف الصحي

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، نتيجة إعاقة بالوعات الصرف الآلي للمارة بطريق “السحارة- النواميس- عرب مطير” ،وتسببها في وقوع العديد من الحوادث كونها مرتفعة وسط الشارع.





ويقول عادل محمود، أحد أهالي قرية النواميس، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد : إنه يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي علي طريق قرية النواميس ،مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل، مطالبا ا لمسؤولين بسرعة تسوية بالوعات الصرف الصحي المرتفعة بالقرية ،حفاظًا علي سلامة الموطنين ووسائل النقل الخاصة بهم.





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