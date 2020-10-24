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بين الناس

أهالي البداري بأسيوط يطالبون بسرعة تسوية بالوعات الصرف الصحي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، نتيجة إعاقة بالوعات الصرف الآلي للمارة بطريق “السحارة- النواميس- عرب مطير” ،وتسببها في وقوع العديد من الحوادث كونها مرتفعة وسط الشارع.

ويقول عادل محمود، أحد أهالي قرية النواميس، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد : إنه يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي علي طريق قرية النواميس ،مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل، مطالبا المسؤولين بسرعة تسوية بالوعات الصرف الصحي المرتفعة بالقرية ،حفاظًا علي سلامة الموطنين ووسائل النقل الخاصة بهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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