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أخبار البلد

شعراوي يترأس غرفة العمليات المركزية بالتنمية المحلية لمتابعة انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، في أول أيام انتخابات  مجلس النواب، غرفة العمليات المركزية بالوزارة، التي ستجري  المرحلة الأولى منها فى 14 محافظة يومى 25،24 أكتوبر2020.


وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء ١٤ محافظة من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب ، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها اليوم السبت، وتستمر على مدار يومين فى محافظات الجيزة و الفيوم و  بنى سويف و  المنيا وأسوان والبحر الأحمر و الإسكندرية و البحيرة و مطروح وأسيوط و سوهاج و الوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلي رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير  المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية . 


وأشار اللواء محمود شعراوي إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية  بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة  المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات .          

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