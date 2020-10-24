بعض أعمال سيرة لا تنجح.. هاني شاكر: لا أحب تقديم سيرتي في عمل فني

قال الفنان هاني شاكر، إنه لا يحب أن تقدم سيرته في عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح.





وأضاف هانى شاكر خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج " السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "عمرى ما كنت مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا مضيفا: "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".





تحدث الفنان هاني شاكر خلال لقائه في البرنامج مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، كما قدم مجموعة من الأغاني الخاصة به منها «علي الضحكاية على».





وأكد هاني شاكر أنه يرى أن محاسبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية حق أصيل للنقابة، مشيرا إلى أن موت ابنته دينا كان صعبا عليه جدا.





وتحدث الفنان هاني شاكر خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراته لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.