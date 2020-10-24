AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعض أعمال سيرة لا تنجح.. هاني شاكر: لا أحب تقديم سيرتي في عمل فني

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
هانى شاكر
هانى شاكر
Advertisements
حمزة شعيب
قال الفنان هاني شاكر، إنه لا يحب أن تقدم سيرته في عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح.

وأضاف هانى شاكر خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج " السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "عمرى ما كنت مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا مضيفا: "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".

تحدث الفنان هاني شاكر خلال لقائه في البرنامج مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، كما قدم مجموعة من الأغاني الخاصة به منها «علي الضحكاية على».

وأكد هاني شاكر أنه يرى أن محاسبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية حق أصيل للنقابة، مشيرا إلى أن موت ابنته دينا كان صعبا عليه جدا.

وتحدث الفنان هاني شاكر خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراته لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السقا ضيف أولى حلقات «السيرة» مع وفاء الكيلاني على dmc

نيللي كريم ضيفة "السيرة" لـ وفاء الكيلاني.. غدا

نيللي كريم ضيفة السيرة لـ وفاء الكيلاني .. اليوم

نيللي كريم ضيفة "السيرة" لـ وفاء الكيلاني.. اليوم

مذهلة كالعادة.. نيلي كريم برفقة وفاء الكيلاني

سر بكاء هاني شاكر ورده على عري محمد رمضان ..فيديو

ترشيحاتنا

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. زوجات النجوم يتنافسن بإطلالاتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

الوداد المغربي يسجل هدفا عالميا فى مرمى الأهلي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم اختلاف المكان.. رضيع يفارق الحياة في نفس لحظة وفاة والدته| صور

أول صور مسربة للسيارة لينكون تطرح نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع .. صور

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي