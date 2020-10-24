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رياضة

صبحي: إستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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أ ش أ
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد بإستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الإياب التي جمعت فريقي النادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نهائي البطولة.
 
وأكد وزير الشباب والرياضة مؤازرته ودعمه للفرسان الثلاثة المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، معربًا عن ثقته في أداء اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز جراء التطور الفني الملحوظ على أدائهم والذي نتج عن مباريات الدوري المصري بعد استئناف النشاط الرياضي بمصر عقب جائحة كورونا.
 
ولفت الوزير إلى أنه سيحرص على حضور مباراة نادي الزمالك أمام الرجاء المغربي بإستاد القاهرة يوم 1 نوفمبر في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيًا تأهل الزمالك إلي نهائي البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية للبطولة الأكبر على مستوى الأندية الإفريقية في كرة القدم كإنجاز جديد يضاف في سجل الرياضة المصرية.
 
وفى هذا السياق، أكد وزير الرياضة جاهزية إستاد القاهرة لاستضافة نهائي العُرس الإفريقي، والخروج به في أبهى صورة تنظيمية امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية على صعيد استضافة وتنظيم البطولات الرياضية والأحداث الدولية الكبرى بفضل تكاتف جميع الأطراف المعنية. 

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته للاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني بالفوز فى المباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمزمع إقامتها بعد غد الأحد ، والعودة من المغرب بكأس البطولة.

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