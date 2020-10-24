في العلالي.. مطروح تنتج أفضل أنواع الزيتون بمصر

يعد الزيتون أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة مطروح بمدنها المختلفة حيث تنتج أراضى مطروح، أفضل أنواع الزيتون الصحراوي الذى يستخدم فى التخليل وصناعة زيت الزيتون ويلقي اقبالا كبيرا لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية.









ويعتمد دخل عدد كبير علي الزيتون فهو يحتل مساحة كبيرة من أرضى مطروح المنزرعة نظرا لملاءمة زراعات الزيتون للبيئة الصحراوية التى تعتمد علي مياه الامطار في الرى وتحملة لقلة المياه .

ويؤكد سالم يونس من اهالى مطروح أن هناك أنواع عديدة من الزيتون وأشهر أنواع الزيتون المخلل هو الزيتون العزيزى الأخضر والأسمر ويطلق عليه فى سيوة اسم الزيتون الحامض والزيتون التفاح وهو من النوعيات الجديدة فى سيوة وهناك زيتون كلاماتا أو دولسى ومنه عدة أنواع مختلفة من حيث الحجم واللون والمذاق ويعد زيتون الكلاماتا اليونانى أفضل الأنواع من حيث الطعم أو الحجم.





واضاف انه يتم حاليا جني ثمار الزيتون ويتراوح السعر العام الحالى من 6 إلى 7 جنية لزيتون العصر بينما يبلغ من 12 إلى 13 جنية لزيتون التحليل.





وأشار على الرغم ان انتاج واحة سيوة من الزيتون أضعاف ما تنتجه باقى مدن المحافظة الواقع على الشريط الساحلى، لتوافر المياه الجوفية بكميات كبيرة الا ان انتاج باقى مدن مطروح من الزيتون وزيوته يتمتع بالجودة الاعلى وانخفاض مستوى الحموضة بالزيت 3% ، وذلك للاعتماد على الأمطار فى رى أشجار الزيتون.





واكد احمد يوسف مدير الزراعة بمطروح ان محصول الزيتون احد اهم الزراعات التى تشتهر بها محافظة مطروح ومصدر دخل للعديد من المزارعين كما ان الزيتون المطروحى والسيوى يعد من أجود انواع الزيتون بمصر والذى يتم ايضا تصديره للخارج.





واضاف انة تم بالتنسيق ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اتخاذ اجراءات للحفاظ على محصول الزيتون بتحسين الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتوفير الحوافز التي من شأنها تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع البدوي ، فضلًا عن نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث والابتكارات ونشرها.





وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ان موسم حصاد ثمار الزيتون، التي تشتهر به محافظة مطروح يشهد تزايد كميات الزيتون وإقبال المزارعين على عصره لإنتاج الزيت، بالمعاصر الحديثة والقديمة المنتشرة في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي 60 قرشا للكيلو بتخفيض بنسبة 40% عن السعر السوقي وذلك دعمًا للمزارعين بمطروح بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.

أكد المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هناك إقبال متوسط من المواطنين، هذا العام، على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغ الكميات التي تم عصرها خلال تتراوح من 4 الى 6 أطنان يوميًا من أصناف الزيتون المختلفة، ويستمر استقبال الزيتون والعمل على تحويله إلى زيت وتسليمه لأصحابه.





و أشار " اسلام السيد " أن إنتاج الزيت النقي بتراوح بين 10 % إلى 22 % لأصناف زيتون الزيت، مضيفا بأن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على استقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل 60 قرشا للكيلو.





واوضح ان عملية إنتاج زيت الزيتون تمر ، بمرحلة غسيل الزيتون ومروره في الهواية لنزع المخلفات وأوراق الشجرة، قبل فرم الثمار بماكينة لتصبح كالعجينة، ويليها مرحلة التقليب على حسب نسبة الزيت فى ثمار الزيتون، ليصل إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة الطرد المركزي، وهى الأهم فى عملية فصل زيت الزيتون من العصير الناتج من الثمار.