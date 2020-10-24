بعد فشله فى التسجيل بمبارة الإياب.. قفشة يحتفل بهدف الذهاب فى الوداد المغربى

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

- مروان رجوله .. افشه مستواك بدأ يتحسن .

- مبروك يا حريف

- عاش يا نجم ربنا يكرمك وتجيب البطوله

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و حرص رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي علي تهنئة القلعة الحمراء بتأهله الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .



