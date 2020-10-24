AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان الجونة.. العرض الثانى لفيلم الرجل الذي باع ظهره مساء اليوم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
كوثر بن هنية
كوثر بن هنية
Advertisements
محمد نبيـل
يعاد مساء اليوم عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.

وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي. 


المهرجان يحوي "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجل الذي باع ظهره.. العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ مهرجان الجونة السينمائي

مصر تشارك فى تحكيم مهرجان موسكو السينمائي.. تفاصيل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أعضاء لجان تحكيم الدورة الرابعة

بالصور.. كل ما تريد معرفته عن لجان تحكيم "الجونة السينمائي"

الرجل الذي باع ظهره.. تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

بعد تصريحات ماكرون.. بيان رسمي من الكويت بشأن الرسوم المسيئة للرسول

دا ذوق أحمد.. ياسمين صبري تدرس للحصول على الماجستير من"هارفارد"

سهام صالح بعد الفوز على الوداد: الأهلي شكل تاني مع موسيماني

هدفين وخناقة| قطار الأهلي يدهس الوداد بأول 30 دقيقة

أهم الأخبار.. تعليق الرئيس السيسي على تطبيع السودان مع إسرائيل.. الأهلى يتأهل لنهائي إفريقيا.. وترامب يتحدث عن تفجير سد النهضة

كبير مشجعي الأهلي يضرب بقوة بعد الصعود لنهائي أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور

شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو