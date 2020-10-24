AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الناتو: إلغاء مناورات عسكرية في البحر المتوسط بين اليونان وتركيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:18 ص
الناتو يعلن إلغاء
الناتو يعلن إلغاء اليونان وتركيا مناورات عسكرية في المتوسط
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن أمين عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو" أن اليونان وتركيا وافقتا على إلغاء مناورات عسكرية مقررة في البحر المتوسط الأسبوع المقبل، حرصا على تهدئة التوتر المتزايد.

وأعرب ينس ستولتنبرج أمين عام الحلف عن ترحيبه بالقرار، مضيفا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، ستتيح التقليل من مخاطر حصول حوادث".

وقال "أرحب بتمكننا من رؤية بعض الخطوات الملموسة في ذلك الاتجاه مع إلغاء المناورتين ... لأسباب منها خفض مخاطر حصول حوادث".

وكانت اليونان أعلن عن إجراء مناورات عسكرية في البحر المتوسط يوم الأربعاء 28 أكتوبر، فيما كانت تعتزم تركيا إجراء مناوراتها يوم الخميس، تزامنا مع عيد الجمهورية.

ويتزايد التوتر بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، وإصرا أنقرة على الاعتداء على الحقوق السيادية لآثينا.

وأرسلت أنقرة سفينة الاستكشاف "عروج ريس" رفقة سفن عسكرية إلى المياه اليونانية قبالة جزيرة كاستيلوريزو،

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللعب بالنار.. هل تندلع مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان في المتوسط؟

صراع شرق المتوسط.. هل تنجح ألمانيا في نزع فتيل الأزمة بين تركيا واليونان؟

دعاية مغرضة .. اليونان تنتقد تقارير الإعلام التركية حول نشر أنقرة 40 دبابة بالقرب من حدودها

استفزاز جديد.. تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

ترشيحاتنا

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

طبيب روسي يوضح طريقة بسيطة للتعرف على الإصابة بفيروس كورونا

الوداد المغربي يسجل هدفا عالميا فى مرمى الأهلي ..فيديو

الصحة: تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

رغم التهديدات.. انفراد جديد لـ الباز من داخل مكتب الإخواني أيمن نور.. شاهد

كبير مشجعي الأهلي يضرب بقوة بعد الصعود لنهائي أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور

شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو