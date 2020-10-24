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أخبار العالم

طبيب روسي يوضح طريقة بسيطة للتعرف على الإصابة بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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رامي المهدي

شرح يفغيني كوماروفسكي الطبيب الروسي، طرق بسيطة للتعرف على الشخص المصاب بفيروس كورونا.


وقال كوماروفسكي، إن من أهم قرائن إصابة الإنسان بـ"كوفيد – 19" هي فقدان حاستي الشم والتذوق.


وأوضح أنه يمكن القيام بتجربة هذه الطريقة، بصفتها تشخيصا مؤكدا لإصابة شخص ما بـ"كوفيد – 19" ويعتبر اختبار حاسة الشم مثلا طريقة أبسط وأدق من قياس درجة الحرارة.


وشدد الطبيب على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والقفازات وغسل اليدين بالصابون واستخدام المعقمات.


وذكر موقع روسيا اليوم، أن روسيا تشهد ارتفاعا ملحوظا لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19" لذلك فإن الخبراء  يوصون بمراجعة الطبيب بمجرد اكتشاف أعراض الإصابة بفيروس كورونا بدلا من الاستعانة بسبل العلاج الذاتي.

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