مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. تركى ال الشيخ يتدخل لإنهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين وعمرو مصطفى

رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية , لانهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين والفنان عمرو مصطفى وذلك بنشرة تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".





وغرد تركى " بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالًا " .





ورد عليه الشاعر تامر حسين قائلا " انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايمًا سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير ".





وعلق الفنان عمرو مصطفى " الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا " .





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يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا وأوروبا .



وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به الي تصفيات الصعود الي الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء اكثر من ١٨ لاعبا إضافه الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقه هي الاعلي في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجه التانيه في إسبانيا.







