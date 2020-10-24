AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. تركى ال الشيخ يتدخل لإنهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين وعمرو مصطفى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
تدخل المستشار تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية , لانهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين والفنان عمرو مصطفى وذلك بنشرة تغريدة  من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  " تويتر ".

وغرد تركى " بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالًا " .

ورد عليه الشاعر تامر حسين قائلا " انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايمًا سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير  ".

وعلق الفنان عمرو مصطفى " الخلاف انتهي يا ابوناصر  خاطرك كبير وتامر اخويا  " . 

اقرا ايضا : 

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي  النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا وأوروبا .


وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به الي تصفيات الصعود الي الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء اكثر من ١٨ لاعبا إضافه الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقه هي الاعلي في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجه التانيه في إسبانيا.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورونا همتكم.. تركى آل الشيخ: ‏أطلقنا هوية ‎اليوم الوطني بعنوان همة حتى القمة

تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو لجورج وسوف

تركي آل الشيخ ينشر صورة من أيام طفولته.. شاهد

تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة من طفولته.. شاهد

يستاهل كل الدعم.. أمير طعيمة يعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب الفريسكا

عندى مساء وعندك صباح .. شاهد أحدث ظهور لتركى آل الشيخ عبر تويتر

ترشيحاتنا

رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

رينيه فايلر يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

20 فستانا لنجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في أول يوم لمهرجان الجونة

ميلانيا ترامب تحرج زوجها وتترك يده بشكل غريب.. فيديو

أخبار الجونة السينمائي| رانيا يوسف تثير الجدل بـ البطانة.. شيرين رضا: أبويا كان عايزني أطلع رقاصة.. قصة الصور المثيرة للجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور

شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو