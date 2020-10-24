السودان يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. واتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح السبت. وكذلك إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.





وأبرزت الصحف الإامراتية تأكيد السودان بدء تطبيع علاقات اقتصادية وتجارية، مع إسرائيل، حسبما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووصف الاتفاق بـ"التاريخي".





وذكر البيان أن زعماء السودان وأمريكا وإسرائيل اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز مبدئيًا على الزراعة.





وناقش قادة الدول الثلاث تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.





وقال ترامب: "إن السودان عازم على إقامة علاقات مع إسرائيل»، وهو ما يجعلها خامس دولة عربية تفعل ذلك، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين".





فيما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة، استمرت خمسة أيام في جنيف.





وأشارت الصحيفة إلى أن مراسيم توقيع الاتفاق جرت بين وفدي اللجنة العسكرية في مقر الأمم المتحدة، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.





واتفق الليبيون على الوقف الكامل لإطلاق النار يسري بأثر فوري، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 3 أشهر، وكذلك إعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.





ونص الاتفاق على فتح الطرق والمعابر، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في الاجتماعات التي عقدت في مدينة الغردقة لقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة الليبية وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعداد هيكلة هذه القوة.





من جانبها، أبرزت "البيان" إعلان السلطات المغربية تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في منطقة الدار البيضاء الكبرى وكذلك مدينتا برشيد وبنسليمان القريبتين ابتداء من يوم الأحد ولمدة 4 أسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.





وذكرت الحكومة المغربية في بيان أن هذه التدابير تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية.





كما قررت السلطات المغربية إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء وتشجيع العمل عن بعد.





دوليا، أبرزت الصحف تنديد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باختبار تركيا للمنظمة الصاروخية الدفاعية الروسية "اس-400"، مهددة إياها بعواقب وخيمة، وذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة.





محليا، اهتمت الصحف بينها "الخليج" بتأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن العلم هو رمز السيادة والوحدة والانتماء الخالد لدولة الإمارات، داعيًا المواطنين والمؤسسات والوزارات إلى رفع علم الدولة موحدًا يوم 3 نوفمبر في الحادية عشرة صباحًا.





وقال بن راشد "الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريبًا.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة".



