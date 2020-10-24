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محافظات

تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي في الأسبوع الأول من الدراسة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
تطعيم أكثر من 180
تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن  الدكتور  سعد مكي  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تطعيم أكثر من 180 ألف طالب من طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة وذلك خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفيه له اليوم السبت أن صحة الدقهلية تستهدف تطعيم 426981 طالب ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

وأضاف أن التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها. 

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم تلاميذ الصف الثاني والرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم الثنائي(D. T) والذي يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس  ابتداء من اليوم السبت  حيث تستهدف صحة الدقهلية تطعيم حوالي 330 الف طالب في المرحلتين.

كما شدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

تأتي حملة التطعيم تزامنآ مع بداية العام الدراسي الجديد وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي في الأسبوع الأول من الدراسة
تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي في الأسبوع الأول من الدراسة
تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي في الأسبوع الأول من الدراسة
تطعيم أكثر من 180 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائي في الأسبوع الأول من الدراسة

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