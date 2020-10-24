توافد الناخبين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.. صور

توافد الناخبون بمدرسة الأورمان الثانوية بنات، على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.





وشهدت اللجان إقبالا من الرجال والسيدات مع بداية فتح اللجان.





وحرصت وسائل الإعلام العربية والأجنبية على التواجد لتغطية ومتابعة سير العملية الانتخابية.





يشار إلى أنه انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، واستمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.



