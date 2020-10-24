أخبار السعودية اليوم.. تشديد الإجراءات الوقائية من كورونا.. ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.. وتدمير مسيرتين للحوثيين

تشديد سعودي على الإجراءات الوقائية من كورونا

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

التحالف يدمر مسيرتين للحوثي استهدفتا المدنيين جنوب السعودية









مع مواصلة منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السعودية بالانخفاض، وتجاوز حالات الشفاء في البلاد حاجز 96 في المائة، مقارنة بإجمالي حالات الإصابة، تواصلت التنبيهات بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وعدم التهاون بها، ومواصلة حث أفراد المجتمع على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس الإنفلونزا الموسمية، بصفتها الخطر الذي يقضي على ملايين البشر سنويًا.









وأدى المصلون أول صلاة جمعة في المسجد الحرام يوم أمس، بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي قامت فيه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صباح أمس بفتح 11 بابًا لاستقبال المصلين المصرح لهم بأداء صلاة أول جمعة، بعد عودة المصلين إلى المسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية مشددة.









وجندت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشئون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، بعد أن تقوم إدارة الساحات بالتأكد من صحة التصاريح وفرزهم وتوزيعهم على الأبواب للدخول.









وسجلت السعودية 383 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 344 ألفًا و157 حالة، من بينها 8315 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 796 حالة حرجة. كما سُجلت 397 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330 ألفًا و578 حالة شفاء.









وتوزعت الحالات الجديدة على 71 محافظة ومدينة، وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة، وعددها 383 حالة، منها 43 في المائة إناث، و57 في المائة ذكور. كما بلغت نسبة الأطفال 12 في المائة، والبالغين 84 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 5264 حالة، وذلك بإضافة 14 حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه أُجري 52 ألفًا و876 فحصًا مخبريًا جديدًا.









ورحّبت السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.









وأعربت الخارجية السعودية عن تطلع الرياض لأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها.





ودمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، الجمعة، طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.









وأوضح المُتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت صباح ومساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار (مفخختين) أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.







