AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أخبار السعودية اليوم.. تشديد الإجراءات الوقائية من كورونا.. ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.. وتدمير مسيرتين للحوثيين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
Advertisements
سمر صالح
  • تشديد سعودي على الإجراءات الوقائية من كورونا
  • السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا
  • التحالف يدمر مسيرتين للحوثي استهدفتا المدنيين جنوب السعودية


مع مواصلة منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السعودية بالانخفاض، وتجاوز حالات الشفاء في البلاد حاجز 96 في المائة، مقارنة بإجمالي حالات الإصابة، تواصلت التنبيهات بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وعدم التهاون بها، ومواصلة حث أفراد المجتمع على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس الإنفلونزا الموسمية، بصفتها الخطر الذي يقضي على ملايين البشر سنويًا.


وأدى المصلون أول صلاة جمعة في المسجد الحرام يوم أمس، بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي قامت فيه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صباح أمس بفتح 11 بابًا لاستقبال المصلين المصرح لهم بأداء صلاة أول جمعة، بعد عودة المصلين إلى المسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية مشددة.


وجندت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشئون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، بعد أن تقوم إدارة الساحات بالتأكد من صحة التصاريح وفرزهم وتوزيعهم على الأبواب للدخول.


وسجلت السعودية 383 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 344 ألفًا و157 حالة، من بينها 8315 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 796 حالة حرجة. كما سُجلت 397 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330 ألفًا و578 حالة شفاء.


وتوزعت الحالات الجديدة على 71 محافظة ومدينة، وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة، وعددها 383 حالة، منها 43 في المائة إناث، و57 في المائة ذكور. كما بلغت نسبة الأطفال 12 في المائة، والبالغين 84 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 5264 حالة، وذلك بإضافة 14 حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه أُجري 52 ألفًا و876 فحصًا مخبريًا جديدًا.


ورحّبت السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.


وأعربت الخارجية السعودية عن تطلع الرياض لأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها.

 
ودمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، الجمعة، طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.


وأوضح المُتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت صباح ومساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار (مفخختين) أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يسقط صاروخًا باليستيًا للحوثي على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

ترشيحاتنا

وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بعد قليل

يسرا تتصدر جوجل بسبب تصريح "غير متوقع"

بث مباشر.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

#احمد_فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا على ما قدمته

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو

AdvertisementS

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

السكة الحديد تعلن التأخيرات في حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

ماتوا من الجوع.. تحلل جثث مصري و6 آخرين داخل شاحنة في باراجواي.. صور

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور

أمطار غزيرة وبرق ورعد بشوارع مطروح في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. شاهد