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أحمد موسى: محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الإعلامى أحمد موسى، إن محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، خاصة فى دائرة الجيزة والدقى والعجوزة.

وأضاف أحمد موسى، خلال حديثه بالتغطية الخاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة، على فضائية " صدى البلد"، أن الصوت يجب أن يكون صوتا صحيحا من خلال وضع علامة صح أمام الصوت الذى نريده، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بالقاضى فى حالة عدم القدرة على القراءة.

وتابع أنه من الواجب على القضاة الإجابة على استفسارات الناخبين، مؤكدًا " محدش بيوجه حد ولا حد يقدر يوجه أى واحد".

وانطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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