الصحف الكويتية: المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.. البنتاجون يتوعد تركيا.. وبايدن يعد بتوفير لقاحات كورونا مجانا حال فوزه في الانتخابات

الصحف الكويتية:

"الجريدة": البنتاجون يتوعد تركيا بعواقب وخيمة

"الأنباء": بايدن يعد بلقاحات مجانية للجميع ضد كورونا إذا فاز في الانتخابات

"الراي": المصريون يدلون بأصواتهم في أولى مراحل انتخابات مجلس النواب









تناولت الصحف الكويتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب في مصر.









وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن انتخابات البرلمان تجري على مرحلتين تنظم الأولى السبت والأحد في 14 محافظة بينها الجيزة والاسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر في 13 محافظة، بينهم العاصمة القاهرة.









ويصوّت المصريون لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.









ومن المقرر أن تجرى جولات الإعادة في نوفمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر.









وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى أن بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغان مصورة لجذب الناخبين.









ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة.





ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة عدد كان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات.









وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة حذّرت أنقرة من أن علاقاتهما قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية إس-400.









وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن "وزارة الدفاع الأمريكية تدين بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 اكتوبر لنظام الدفاع الجوي اس-400، وهو اختبار أكد اليوم الرئيس إردوغان حدوثه".









وأوضح أنّ "نظام إس -400 لا يتوافق والالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي" مضيفا "نحن نعارض قيام تركيا باختبار هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية".









وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن انقرة أجرت أول اختبار لنظام إس-400 في 16 اكتوبر، وأثار شراؤه غضب الولايات المتحدة وحلفاء أخرين لتركيا في حلف شمال الأطلسي.









وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الروسية، مقللا من أهمية الانتقادات الأمريكية.









وأكدت "الأنباء" أن المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن تعهّد بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ مجّانًا "للجميع" في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.









وقال في خطاب استعرض فيه خطّته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يومًا من موعد الانتخابات، إنّه "فورَ توافر لقاح آمن وفعّال، فإنّه يجب أن يُتاح مجّانًا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".









وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلّف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكّد بدوره أنّ اللقاح يجب أن يُوفّر مجّانًا.









ويُلقي الديمقراطيّون باللوم على الملياردير الجمهوري في مسألة عدم وجود استجابة فدراليّة قويّة للوباء الذي أودى بأكثر من 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم.









وقال بايدن "إنّ كوفيد-19 يتجاوز كلّ شيء واجهناه في تاريخنا الحديث، وهو لا يُظهر بوادر تباطؤ"، مشدّدًا على أنّ "الفيروس يزداد قوّةً في كلّ الولايات الأمريكيّة" تقريبًا.









وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عامًا: "نحن في هذه الأزمة منذ نحو ثمانية أشهر، والرئيس ليست لديه خطّة حتى الآن".









وأردف بايدن في خطاب متلفز "لقد تخلّى عنكم، تخلّى عن أُسرتكم، وتخلّى عن أمريكا".









وتعهّد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجيّة وطنيّة "للتغلّب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعيّة.









وهو عازم في هذا الإطار على استشارة حكّام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقاليّة، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه.









وبمجرّد وصوله إلى السلطة، سيدعو الكونغرس على وجه الخصوص إلى التّصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل بين الولايات.