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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يلتقي وزير التعليم العالي بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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مريم عزت
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات جنوب السودان.

وتناول اللقاء، تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي والبحثي بين جامعة القاهرة وجامعات جنوب السودان في مختلف التخصصات، والاستفادة من خبرات جامعة القاهرة وأساتذتها، وتقديم البحوث والدراسات والاستشارات في مختلف المجالات والتخصصات في مجالات تنمية دولة جنوب السودان.

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كما تناول اللقاء، الاهتمام الذي يحظى به طلاب جنوب السودان الذين يدرسون بجامعة القاهرة، وتقديم المساعدات والتيسيرات اللازمة لهم، ودور إدارة الجامعة في الحفاظ عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتوفير إقامة مناسبة لهم في المدن الجامعية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية للحفاظ عليهم من الإصابة بالفيروس.

وناقش الطرفان، مقترحًا من وزير التعليم العالى لجنوب السودان لإقامة فرع لجامعة القاهرة بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث أكد الدكتور محمد الخشت لوزير جنوب السودان، أن جامعة القاهرة مستعدة بالبدء فورًا في حال تم توفير مبنى تعليمي ملائم.

من جانبه، أعرب الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة، أعرق الجامعات المصرية والعربية والأفريقية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في مصر، هو تقوية العلاقات بين جنوب السودان ومصر وخاصة في مجال التعليم العالي حيث يدرس بمصر أكثر من 4 آلاف طالب من دولته.

ودعا وزير التعليم العالي لدولة جنوب السودان، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لزيارة جامعات جنوب السودان، كما وجه له الشكر على ما تقدمه الجامعة من تسهيلات لطلاب جنوب السودان ومعاملتهم كإخوانهم من الطلبة المصريين.

وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور محمد الخشت، الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ والوفد المرافق له، في جولة بالحرم الجامعي، والتقوا خلالها في حوار مفتوح مع الطلاب، حيث أشاد وزير التعليم العالي بدولة جنوب السودان بما رآه من علاقة متميزة بين رئيس الجامعة والطلاب.

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