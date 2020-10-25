AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والانتهاء من تسليم كارنيهات العضوية.. اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد
تبدأ اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها، اليوم الأحد، لمناقشة إجراءات تعديل اللائحة وممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.

في سياق متصل قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ استقبال الاعضاء المعينين وتسليهم كارنيهات العضوية الأحد.

جاء ذلك بعد أن قالت فيبي فوزى الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي سيتم إعدادها على مدى حوالى ثلاثين يوما.

وأكدت فى تصريحات لها، أن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، إن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

وتابعت قائلة: "سوف تنظم هذه اللائحة كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق وما عليه من واجبات والإجراءات التي يجب اتباعها كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيلة الشيوخ: رئيس المجلس أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية

تسليم كارنيهات العضوية وبدء إعداد اللائحة الداخلية للشيوخ.. الأحد

مجلس الشيوخ يبدأ الحوار حول اللائحة الداخلية الأسبوع المقبل.. والأحد.. تسليم كارنيهات العضوية واستقبال النواب المعينين

الأحد .. تسليم كارنيهات العضوية وبدء إعداد اللائحة الداخلية للشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ يترأس لجنة تعديل اللائحة الداخلية

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتسليم كارنيهات العضوية.. غدا

ترشيحاتنا

ملاحظات وخروقات.. قومي حقوق الإنسان يصدر بيانه الأول عن انتخابات مجلس النواب 2020

للسندوتشات المدرسية طريقة عمل بيض بالجبن الفلمنك واللانشون

حتى لو كنت جالسا .. كاميرا LiDAR في هواتف iPhone 12 Pro تقيس طولك بدقة

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 25-10-2020

مصرع طالب غرقا في البحر الصغير بـ الدقهلية

طارق حامد يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة