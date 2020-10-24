انتظام سير انتخابات النواب بقنا وغرفة عمليات يترأسها سكرتير المحافظ

ترأس كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا ، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020 والتي تستمر لمدة يومين السبت والأحد بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً.





وأكد شلبى انتظام سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب وفتح اللجان فى مواعيدها، فى أول ساعات عملية التصويت لليوم الأول.





وقال إن غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.





وأوضح شلبى، أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشراف الداودى، محافظ قنا.





جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا.





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